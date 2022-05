Séance cinéma “À l’ombre des filles” Chevalerie Saint-Amour Mercredi 25 mai 20h30

2022-05-25 – 2022-05-25 EUR 4.2 5 À L’OMBRE DES FILLES

De Etienne Comar

Avec Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi

Comédie, musical – français – 1h46

Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes… À L’OMBRE DES FILLES

