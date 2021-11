Séance ciné-ma différence Bressuire, 27 novembre 2021, Bressuire.

5 EUR Depuis 2005, Ciné-ma différence coordonne un réseau de salles, de collectivités locales et d’associations, rendant le cinéma accessible en inclusion dans 60 villes.

Un dispositif inclusif. Les séances ont lieu dans des salles de cinéma ordinaires, avec leur public habituel : L’accueil et l’information du public sont assurés par des salariés et/ou bénévoles, qui font en sorte que chaque spectateur se sente le bienvenu ; Le son est abaissé, la lumière s’éteint progressivement ; On ne passe ni publicité ni bande annonce ; Un mot de bienvenue avant le début du film explique à tous le pourquoi et le comment de ces séances. Un très court métrage d’animation transmet ce message sous une forme accessible à tous. Chacun peut exprimer ses émotions à sa manière, sans crainte.

