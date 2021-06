Séance Ciné-ma différence au Chaplin Denfert Cinéma Chaplin Denfert, 26 juin 2021-26 juin 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 26 juin 2021

de 16h à 17h30

payant

Participez à la reprise des séances Ciné-ma différence au cinéma Chaplin Denfert avec la projection du film « Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary » le samedi 26 juin à 16h.

Imaginez que vous soyez privé de cinéma, de théâtre, de concert…

C’est ce qui arrive aux personnes dont le handicap peut entraîner des comportements atypiques dans les lieux culturels (autisme, polyhandicap, handicap intellectuel, handicap psychique, maladie d’Alzheimer…). Au premier comportement hors norme : cri, mouvement, rire… les regards apitoyés ou agressifs, puis les réflexions, font rentrer chez elles les familles qui avaient osé se risquer au regard des autres.

Les séances Ciné-ma différence répondent à ce besoin et propose un partage des salles de cinéma entre public avec et sans handicap. Elles reposent sur un dispositif humain conçu pour informer, entourer et apaiser les spectateurs. Il conjugue accueil chaleureux des personnes handicapées et de leur famille, et information claire donnée au public sans handicap. A ces séances, chacun est libre de vivre et d’exprimer ses émotions à sa façon, sans crainte du regard des autres !

Quelques aménagements techniques sont apportés : lumière s’éteignant doucement, son abaissé pour ne pas agresser des personnes aux oreilles très sensibles, pas de publicité ni de bandes-annonces. L’essentiel de l’adaptation réside dans l’information donnée à l’ensemble du public individuellement puis collectivement, et dans un accueil chaleureux par des bénévoles formés, attentifs tout au long de la séance.

Cinéma Chaplin Denfert 24 place Denfert-Rochereau Paris 75014

4, 6 : Denfert – Rochereau (74m) 4 : Mouton-Duvernet (306m) RER B arrêt « Denfert-Rochereau »



Contact :Ciné-ma différence 0171202264 paris@cinemadifference.com http://www.cinemadifference.com https://www.facebook.com/Cinema.difference https://twitter.com/Cinedifference/0171202264 paris@cinemadifference.com

Date complète :

