Séance ciné goûter et atelier Rose Petite Fée des Fleurs au Cinéma La Brèche Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande, mercredi 21 février 2024.

Séance ciné goûter et atelier Rose Petite Fée des Fleurs au Cinéma La Brèche Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande Gironde

ROSE, PETITE FÉE DES FLEURS

Animation de Karla Nor Holmbäck / 1h15 / Dès 3 ans

Rose, une petite fée qui a toujours vécu seule, rêve d’avoir un ou une ami(e), mais a trop peur de l’inconnu pour s’éloigner de son repaire. Un jour, Satin, un papillon à la recherche d’aventures, croise le chemin de Rose…

Atelier fabrication de fleurs et de papillons en papier et goûter offert dès 15h30, puis projection du film à 16h15. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 15:30:00

fin : 2024-02-21

Cinéma La Brèche 140 rue de la République

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine cinemalabreche@gmail.com

