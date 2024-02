Séance ciné goûter et atelier Les toutes petites créatures au Cinéma La Brèche Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande, mercredi 28 février 2024.

Séance ciné goûter et atelier Les toutes petites créatures au Cinéma La Brèche Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande Gironde

LES TOUTES PETITES CREATURES

Animation de Lucie Izzard / 38mn / dès 3 ans

Rose, Bleu, Orange, Jaune et Vert, un groupe de toutes petites créatures drôles et attachantes découvrent avec amusement le monde qui les entoure.

Atelier fabrication de petites créatures en pâte à modeler et goûter offert dès 15h45, puis projection du film à 16h30.

Réservation par mail obligatoire pour l’atelier (nombre de places limité) mriviere.artec@gmail.com EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:45:00

fin : 2024-02-28

Cinéma La Brèche 140 rue de la République

Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine mriviere.artec@gmail.com

