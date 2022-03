Séance ciné-débat Saint-Quay-Portrieux, 17 mars 2022, Saint-Quay-Portrieux. Séance ciné-débat Saint-Quay-Portrieux

2022-03-17 – 2022-03-17

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Soirée débat autour du documentaire de Luc Hermann et Valentine Oberti “Média crash : qui a tué le débat public ?” (1h25mn / 2022).

En présence de Laurent Mauduit, ancien journaliste et co-fondateur de Médiapart. cinestke@gmail.com https://www.cinearletty.com/ Soirée débat autour du documentaire de Luc Hermann et Valentine Oberti “Média crash : qui a tué le débat public ?” (1h25mn / 2022).

En présence de Laurent Mauduit, ancien journaliste et co-fondateur de Médiapart. Saint-Quay-Portrieux

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Quay-Portrieux Autres Lieu Saint-Quay-Portrieux Adresse Ville Saint-Quay-Portrieux lieuville Saint-Quay-Portrieux Departement Côtes d'Armor

Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quay-portrieux/

Séance ciné-débat Saint-Quay-Portrieux 2022-03-17 was last modified: by Séance ciné-débat Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux 17 mars 2022 Côtes-d’Armor Saint-Quay-Portrieux

Saint-Quay-Portrieux Côtes d'Armor