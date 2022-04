Séance Ciné-club : Rome Ville Ouverte Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Le film à l’affiche : “Rome Ville Ouverte” de Roberto Rossellini, avec Anna Magnani (1h45mn, 1945). À 20h.

Projection suivie d’une conférence animée par Aurore Renaut, enseignante à l’Institut européen de cinéma et d’audiovisuel et auteure d’ouvrages sur le cinéma italien dont “Roberto Rossellini, de l’histoire à la télévision” (éd. Bord de l’eau, 2016). Avec le soutien de l’Agence nationale pour le développement régional du cinéma (ADRC). L’adhésion annuelle de 10€ à l’association donne droit à un tarif réduit “abonné” de 5,50€, valable toute l’année et pour toutes les séances de l’Arletty. Sinon, tarifs habituels. Proposé par l’association Ciné St Ké (cinestke@gmail.com). cinestke@gmail.com https://www.cinearletty.com/ Le film à l’affiche : “Rome Ville Ouverte” de Roberto Rossellini, avec Anna Magnani (1h45mn, 1945). À 20h.

