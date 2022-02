Séance Ciné-club : Mr Smith au Sénat Saint-Quay-Portrieux Saint-Quay-Portrieux Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Quay-Portrieux Côtes d’Armor Dans le cadre du cycle “Un siècle de cinéma”, projection de “Mr Smith au Sénat” de Frank Capra (2h05mn, 1939).

Mardi 15 mars, à 20h, au cinéma Arletty, place JB Barat.

L’adhésion annuelle de 10€ à l’association donne droit à un tarif réduit “abonné” de 5,50€, valable toute l’année et pour toutes les séances de l’Arletty. Sinon, tarifs habituels. Proposé par l’association Ciné St Ké (cinestke@gmail.com). cinestke@gmail.com https://www.cinearletty.com/ Dans le cadre du cycle “Un siècle de cinéma”, projection de “Mr Smith au Sénat” de Frank Capra (2h05mn, 1939).

