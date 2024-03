Séance Ciné-club Anna et les loups Place Jean-Baptiste Barat Saint-Quay-Portrieux, mardi 19 mars 2024.

Séance Ciné-club Anna et les loups Place Jean-Baptiste Barat Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Au programme « Anna et les loups » de Carlos Saura, (1h42, 1973) avec Géraldine Chaplin, Fernando Fernan Gomez.

L’arrivée d’une jeune gouvernante perturbe la vie d’une riche famille bourgeoise espagnole composée d’une vieille femme hystérique et de ses trois fils, un militaire raté, un faux mystique et un obsédé sexuel.. A 20h au cinéma Arletty.

Proposé par l’association Ciné St Ké (cinestke@gmail.com). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 20:00:00

fin : 2024-03-19

Place Jean-Baptiste Barat Cinéma Arletty

Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne cinestke@gmail.com

L’événement Séance Ciné-club Anna et les loups Saint-Quay-Portrieux a été mis à jour le 2024-02-28 par Saint-Quay-Portrieux Tourisme