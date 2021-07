Séance Bien-être Craponne-sur-Arzon, 4 août 2021-4 août 2021, Craponne-sur-Arzon. Séance Bien-être 2021-08-04 19:30:00 – 2021-08-04 Mairie – salle du conseil au RDC 10, bd Félix Allard

Craponne-sur-Arzon Haute-Loire Craponne-sur-Arzon Cette dernière année a été difficile à vivre pour vous, vous vous sentez négativement atteint et vous souhaitez retrouver de l’apaisement et du bien-être dans votre quotidien, Alain Michalak vous propose une séance bien-être gratuite. +33 6 52 70 47 44 dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Craponne-sur-Arzon, Haute-Loire Autres Lieu Craponne-sur-Arzon Adresse Mairie - salle du conseil au RDC 10, bd Félix Allard Ville Craponne-sur-Arzon lieuville 45.32992#3.84528