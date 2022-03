SÉANCE BIEN-ÊTRE ACCESS BAR Sérignan, 6 juin 2022, Sérignan.

SÉANCE BIEN-ÊTRE ACCESS BAR Sérignan

2022-06-06 14:00:00 – 2022-06-06 16:00:00

Sérignan Hérault Sérignan

EUR 50 50 Cédrick vous reçoit au coeur de la Maison des Orpellières pour une séance privée Access Bars.

Il s’agit d’un processus énergétique qui a pour objectif de développer une plus grande ouverture de sa conscience afin de s’ouvrir à toutes les possibilités. En nous délestant de nos pensées, sentiments, émotions, avis, opinions, conclusions, jugements nous retrouvons la liberté totale.

Ce processus dissout les peurs, phobies, doutes, culpabilités, douleurs, et tout ce qui nous limite. Nous retrouvons donc nos vrais capacités, notre pouvoir de création et notre confiance en soi.

Réservation et inscription à l’Office de Tourisme Béziers Méditerranée.

Possibilité de rendez-vous à la carte, renseignez-vous auprès de l’accueil de l’office de Tourisme Béziers Méditerranée.

accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com +33 4 99 41 36 36 https://www.beziers-mediterranee.com/

Sérignan

