Séance – bébés lecteurs La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

La Forêt-Fouesnant

Séance – bébés lecteurs La Forêt-Fouesnant, 5 février 2022, La Forêt-Fouesnant. Séance – bébés lecteurs Médiathèque du Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant

2022-02-05 09:30:00 – 2022-02-05 Médiathèque du Nautile 2 Rue des Cerisiers

La Forêt-Fouesnant Finistère Picoti, picota…

Des histoires et puis s’en va… Temps de lecture adaptés aux touts-petits (0 à 3 ans) accompagnés de leurs parents. Des histoires, des comptines, des ritournelles, des jeux de doigts et de la musique… pour chatouiller et éveiller les petites oreilles. Nombre de place limité à 12 enfants.

Réservation conseillée auprès de la médiathèque : au 02 98 56 83 50 mediatheque@foret-fouesnant.org +33 2 98 56 83 50 https://mediatheque.foret-fouesnant.org/ Picoti, picota…

Réservation conseillée auprès de la médiathèque : au 02 98 56 83 50 Médiathèque du Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant

Détails Catégories d’évènement: Finistère, La Forêt-Fouesnant Autres Lieu La Forêt-Fouesnant Adresse Médiathèque du Nautile 2 Rue des Cerisiers Ville La Forêt-Fouesnant lieuville Médiathèque du Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant

