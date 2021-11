La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Finistère, La Forêt-Fouesnant Séance – bébés lecteurs La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Séance – bébés lecteurs La Forêt-Fouesnant, 11 décembre 2021, La Forêt-Fouesnant.

2021-12-11 09:30:00

La Forêt-Fouesnant Finistère

Des histoires et puis s’en va… Temps de lecture adaptés aux touts-petits (0 à 3 ans) accompagnés de leurs parents. Nathalie animera la séance par des histoires, des comptines, des ritournelles, des jeux de doigts et de la musique… pour chatouiller et éveiller les petites oreilles. Nombre de place limité à 12 enfants.

Réservation conseillée auprès de la médiathèque : au 02 98 56 83 50 mediatheque@foret-fouesnant.org

Médiathèque du Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant

