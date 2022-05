Séance Bébé bouquine à Fréteval

Séance Bébé bouquine à Fréteval, 16 juin 2022, . Séance Bébé bouquine à Fréteval

2022-06-16 10:30:00 10:30:00 – 2022-06-16 Séance Bébé bouquine à Fréteval. Des images à savourer, des histoires à écouter, des comptines à fredonner…La gourmandise des mots, la douceur d’une couverture, l’odeur des pages sont des sens qui s’acquièrent dès la petite enfance. Les tous-petits découvrent la lecture petit à petit ! Renseignements à la médiathèque. “Douce heure zen” pour les 0 à 3 ans. mediatheque@cchv41.fr +33 2 54 82 67 29 Séance Bébé bouquine à Fréteval. Des images à savourer, des histoires à écouter, des comptines à fredonner…La gourmandise des mots, la douceur d’une couverture, l’odeur des pages sont des sens qui s’acquièrent dès la petite enfance. Les tous-petits découvrent la lecture petit à petit ! Renseignements à la médiathèque. Pixabay dernière mise à jour : 2022-05-24 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville