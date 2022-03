SEANCE AQUA’SOPHROLOGIE+ACCES SPA Agde, 26 mars 2022, Agde.

SEANCE AQUA’SOPHROLOGIE+ACCES SPA Agde

2022-03-26 – 2022-03-26

Agde Hérault

Séance de sophrologie dans l’eau en groupe de 8 personnes maximum. Durée 45 min.

Il s’agit de conjuguer les bienfaits de l’eau et de la sophrologie.

Les séances se pratiquent dans une eau à 30° dans le bassin où vous avez pieds, aucune aptitude particulière n’est requise.

Les exercices sont adaptés au milieu aquatique et permettent de découvrir d’autres sensations et perceptions.

La sophrologie aquatique est une pratique axée sur un plus grand lâcher-prise mental et corporel grâce à des mouvements et des exercices en lien avec l’eau.

Au fil des séances, vous découvrez un corps plus détendu, un mental totalement apaisé, un développement de votre concentration, de votre équilibre.

Vous améliorer votre qualité de sommeil et parvenez à dépasser plus facilement les situations stressantes.

> Tarif : 18,00€ (10,00€ en supplément si accès au SPA)

Accordez-vous une parenthèse de bien être avec une séance de sophrologie dans une eau à 30° et bénéficiez de cette de cette pratique pour un plus grand lâcher-prise mental et corporel.

+33 6 30 82 26 21

Agde

