SEANCE AQUA'SOPHROLOGIE + ACCES SPA

Hérault

SEANCE AQUA'SOPHROLOGIE + ACCES SPA, 26 mars 2023, Agde
Chemin de Notre Dame à Saint-Martin

2023-03-26 12:30:00 – 2023-03-26 13:30:00

Hérault Dans le bassin où vous avez pieds, vous allez vivre une expérience sensorielle permettant le relâchement physique et mental. L’environnement aquatique favorisant l’apaisement du mental, la reconnexion au souffle et la détentes musculaire décuple les bienfaits de la séance de sophrologie. > Places limitées

> Durée : 45 mn

> Tarif : 20,00€ (10,00€ en supplément si accès au SPA)

Accordez-vous une parenthèse de bien être avec une séance de sophrologie dans une eau à 30° et bénéficiez de cette pratique pour un plus grand lâcher-prise mental et corporel.

