Séance Aquabike

Séance Aquabike, 12 novembre 2022, . Séance Aquabike



2022-11-12 – 2022-11-12 L’Aquabike permet de remodeler et affiner sa silhouette notamment les quadriceps, les fessiers et les cuisses. En raison de la résistance de l’eau, ce sport muscle davantage que le vélo sur la terre ferme. dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville