Séance “Allons enfants”

Séance “Allons enfants”, 17 mai 2022, . Séance “Allons enfants”

2022-05-17 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-17 Diffusion du film “Allons enfants” de Thierry Demaizière. Durée : 1h50.

Tarifs :

– Plein tarif à 6,90€.

– Tarif pour les 15/25ans à 5€.

– Tarif réduit à 5,50€.

– Pour les moins de 14 ans à 4€. dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville