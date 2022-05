Séance Abdos sans dégâts et renforcement postural à Maguide Biscarrosse Biscarrosse Catégories d’évènement: Biscarrosse

Séance Abdos sans dégâts et renforcement postural à Maguide Biscarrosse, 9 août 2022, Biscarrosse. Séance Abdos sans dégâts et renforcement postural à Maguide RDV devant le restaurant Les Docks Chemin de Maguide Biscarrosse

2022-08-09 09:30:00 – 2022-08-09 11:00:00 RDV devant le restaurant Les Docks Chemin de Maguide

Biscarrosse Landes EUR 4 4 Séance de renforcement musculaire. Abdominaux sans dégâts et renforcement postural. Nous prenons le temps d’écouter son corps pour mieux se tonifier & se détendre. C’est un mélange équilibré de plusieurs exercices. Nous travaillons les muscles profonds et la posture avec Contrôle et fluidité des mouvements, concentration & respiration. Venez comme vous êtes : Encadrement bienveillant & adaptation aux capacités de chacun. Ramener son tapis et sa bouteilles d’eau

Réservation obligatoire.

