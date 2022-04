Séance 2 : La Mathématique comme Science Ouverte libre à travers l’Histoire : le rôle-clé des bibliothèques Amphithéâtre JC Yoccoz – Institut de Mathématique d’Orsay, 11 avril 2022, Orsay.

Intervenants : Elisabeth Kneller, —————— **Ingénieure de recherche, responsable de la Bibliothèque mathématique Jacques Hadamard et responsable du réseau RNBM (réseau national des bibliothèques de mathématiques)** ### Bibliothèques de mathématiques des années 1970 à aujourd’hui : une mission spécifique au service de la communauté scientifique nationale, garantir et préserver un accès pérenne et partagé. Plus que dans beaucoup d’autres domaines scientifiques, la recherche mathématique repose sur l’importance de la documentation, avec un large champ historique. La documentation – livres, périodiques, toute publication – est un outil de travail des scientifiques mathématiques. Il n’est pas rare qu’un article contemporain cite des références remontant à plusieurs dizaines d’années, si ce n’est un siècle. Les bibliothèques de recherche ont donc une mission importante de transmission et de conservation du patrimoine scientifique au service de la communauté mathématique entière. A l’exemple de la Bibliothèque mathématique Jacques Hadamard et de son intégration dans le réseau national des bibliothèques de mathématiques (RNBM), cette présentation montre, des années 70 jusqu’à aujourd’hui, le rôle des bibliothèques et de tout un réseau qui réunit des professionnels de l’IST et des scientifiques pour travailler ensemble à l’ouverture de la documentation au service de la recherche mathématique tout en garantissant un accès pérenne à la documentation. ————- Joël Merker, ———— **Professeur, Institut de Mathématique d’Orsay, Université Paris-Saclay** ### Modernisation et renaissance du patrimoine documentaire en mathématiques : comment faire (re)vivre un savoir ouvert ? Patrimoine commun, ou « marchandisation » de la connaissance : comment développer au mieux le savoir mathématique ? Comment la communauté mathématique articule-t-elle sa production contemporaine de vérités « éternelles », à la valorisation de découvertes anciennes « thésaurisées » dans les bibliothèques ? Au-delà de la mise à disposition par le monde académique de ses productions actuelles, les bibliothèques elles-mêmes offrent en accès libre un panel de monographies et d’œuvres complètes, qui sont susceptibles de provoquer des « résurgences thématiques » inattendues. Et susceptibles, aussi, d’émerveiller les lecteurs par l’état de sophistication dont font preuve de nombreux mémoires « oubliés par l’histoire ». Les travaux anciens consultables sous forme papier ou numérique sont totalement libres des contraintes spécifiques du « savoir marchand », et ne demandent qu’à être lus pour ouvrir et développer à nouveau leur champ de recherches. L’exposé donnera quelques exemples de résurgence d’un savoir mathématique ouvert, à partir des œuvres complètes de Sophus Lie, d’Elie Cartan, de Charles Hermite, … ————- Animatrice : Hélène Gispert, ————— **Professeur émérite en Histoire des Sciences, Université Paris-Saclay** ————- En présentiel : **Entrée libre** et en visioconférence : pour recevoir le lien, merci de vous inscrire avant le 11 avril : [[centre.dalembert@universite-paris-saclay.fr](mailto:centre.dalembert@universite-paris-saclay.fr)](mailto:centre.dalembert@universite-paris-saclay.fr)

Séminaire 2022 du Centre d’Alembert : Du patrimoine commun à la marchandisation de la connaissance : comment partager le savoir ?

Amphithéâtre JC Yoccoz – Institut de Mathématique d’Orsay bâtiment 307, rue Michel Magat, 91400 Orsay Orsay Le Guichet Essonne



