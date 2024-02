Sean Scully | Normandie Impressionniste Eglise Saint-Nicolas Caen, vendredi 21 juin 2024.

Sean Scully | Normandie Impressionniste Eglise Saint-Nicolas Caen Calvados

Vendredi

En 50 ans de carrière, Sean Scully a créé un ensemble d’œuvres extrêmement influentes dans le développement d’une nouvelle abstraction contemporaine. Fusion des traditions de la peinture européenne (notamment impressionniste) et des spécificités de l’abstraction américaine, son oeuvre combine une certaine forme de drame pictural avec un immense plaisir visuel. L’intime et le monumental formeront l’axe du projet exceptionnel de Sean Scully pour Normandie Impressionniste.

L’église Saint-Nicolas de Caen, à l’époustouflante beauté romane épurée, sera l’écrin parfait d’une intervention spectaculaire composée de peintures de grand format et de sculptures monumentales. Le parcours inclura également le cimetière dormant attenant à l’église.

Ce projet ouvert à tous (accès gratuit) sera la célébration d’un amour profond de la part d’un des plus grands artistes américains pour les terres fondatrices de la peinture moderne.

En 50 ans de carrière, Sean Scully a créé un ensemble d’œuvres extrêmement influentes dans le développement d’une nouvelle abstraction contemporaine. Fusion des traditions de la peinture européenne (notamment impressionniste) et des spécificités de l’abstraction américaine, son oeuvre combine une certaine forme de drame pictural avec un immense plaisir visuel. L’intime et le monumental formeront l’axe du projet exceptionnel de Sean Scully pour Normandie Impressionniste.

L’église Saint-Nicolas de Caen, à l’époustouflante beauté romane épurée, sera l’écrin parfait d’une intervention spectaculaire composée de peintures de grand format et de sculptures monumentales. Le parcours inclura également le cimetière dormant attenant à l’église.

Ce projet ouvert à tous (accès gratuit) sera la célébration d’un amour profond de la part d’un des plus grands artistes américains pour les terres fondatrices de la peinture moderne. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21

fin : 2024-09-29

Eglise Saint-Nicolas 23 Rue Saint-Nicolas

Caen 14000 Calvados Normandie

L’événement Sean Scully | Normandie Impressionniste Caen a été mis à jour le 2024-02-14 par OT Caen la Mer