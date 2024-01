SEAN MC DONALD + TWO ROOTS L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay Tremblay-en-France, samedi 9 mars 2024.

Le samedi 09 mars 2024

de 20h30 à 23h30

.Public adolescents adultes. payant Tarif Réduit : 15 EUR

Tarif Plain : 18 EUR

SEAN MC DONALD

Doté d’une forte présence sur scène, Sean McDonald est un formidable guitariste chanteur de 21 ans originaire de Georgia.

A l’image de ses illustres ainés, il déroule avec une aisance déconcertante ses notes de guitare et y ajoute un supplément d’âme qui fait de lui un artiste sur lequel il faut dorénavant compter.

Son engagement et son succès au Eastside Kings Festival et au King Biscuit Festival 2022 a accéléré grandement sa prometteuse carrière.

Après une première tournée en Amérique du Sud, Espagne et Hollande, Sean McDonald vient pour la première fois en France en 2024.

Taj Mahal, Junior Watson, Kim Wilson, Kid Andersen, Marquise Knox, Jontavious Willis, Kirk Fletcher et Eddie Stunt sont convaincus qu’il fera partie des meilleurs de la nouvelle génération Blues.

TWO ROOTS

Nous plongent dans quelques racines africaines et dans l’essence même du blues américain, les quatre pieds en guise de racines, le guitariste «Ronan One Man Band» et la chanteuse Sophia Tahi reviennent à l’essentiel : la poussière du blues, ses larmes et ses cris d’espoirs.

Dans ce répertoire, on retrouve la Transe des «Delta Juke Joints» et les rythmiques particulières qui font partie des musiques dites « Inspirées », terrain de prédilection des deux musiciens.

L’ODÉON – Scène Musicale de Tremblay 1 Place du Bicentenaire de la Revolution Francaise 93290 Tremblay-en-France

Métro -> B : Vert Galant (Tremblay-en-France) (Villepinte) (241m)

Bus -> 619642643 : L’Odéon (Tremblay-en-France) (Vaujours) (76m)



Contact : https://www.lodeonscenejrc.com/concerts/sean-mc-donald-two-roots-soirée-blues/ https://lodeonscenejrc.soticket.net/evenement/09-03-2024-20-30-sean-mc-donald-two-roots

