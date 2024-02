SEAN LA BULLE CAFE Lille, mardi 9 avril 2024.

Rares sont les artistes qui restent discrets et ne dévoilent pas toute leur vie sur les réseaux sociaux. Sean est de ceux-là. Sa carrière débute en 2019 avec son EP, Mercutio. Il a tout juste 18 ans et emprunte au drame de Roméo et Juliette, le nom du meilleur ami de Roméo, découvert à travers l’adaptation cinématographique de Baz Luhrmann. Déjà les clips de Sean sont soignés et riches de références. Tout au long de ces cinq morceaux, sa voix singulière, le ton lancinant de son rap sont déjà une signature, ses textes tourmentés et violents une promesse. Un an plus tard, Sean montre une nouvelle facette de lui, plus cloud rap, plus street avec À Moitié Loup, album qui colle plus au tempo de sa génération en témoigne son featuring avec Azuul Smith. Alors qu’il se prépare à dérouler la suite, le studio où il travaille est cambriolé, saccagé, les ordinateurs avec ses derniers morceaux volés. Le rappeur va rebondir plus vite que prévu et publie en 2020, MP3 Wav. En 2022, il enchaîne avec Rester Prince, à la cover gargantuesque. Pour préparer sa nouvelle mixtap, «Où est passé Zeudog?», après quatre EP très remarqués et illustrés par des clips raffinés, le rappeur originaire du vingtième arrondissement de Paris s’est coupé du monde : « Ce projet, dit-il, c’est un an et demi de travail, de recherche et aussi d’essais pour trouver une cohérence dans mon propos.” Et rien n’a été laissé au hasard. Des codes couleurs, à la palette musicale, jusqu’à la justesse des effets de voix qui varient au fil des morceaux grâce à des mixs impeccables réalisés par Clément Catrig au Studio Noble.L’ambition du jeune artiste ? Rendre hommage à toutes les figures tutélaires de la French Touch au sens large du terme, avec un son oscillant entre rap, électro et pop, qui s’exporte lui aussi au-delà de l’hexagone : “Chanteur français comme les Daft Punk”.

Tarif : 21.00 – 21.00 euros.

Début : 2024-04-09 à 20:30

Réservez votre billet ici

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59