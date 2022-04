SEA SAIL DRONE TOUR, Drone touristique immersif en bateau Marseille, 6 avril 2022, Marseille.

**INEDIT EN PROVENCE … Le temps d’un vol en caméra embarquée voyagez au dessus de la mer Méditerranée et de ses paysages côtiers pour une expérience unique dans la région Provence Alpes Côte d’Azur. Un voyage dans les airs et en mer …** **Profitez, en temps réel et en HD, de l’image filmée par un drone en vol.** Le [SEA SAIL SAIL DRONE TOUR](https://www.my-sail.net/balade-en-mer-drone/) est un nouveau type de loisir, une visite qui permet de découvrir le monde d’en haut tout en étant en proximité. Décollez du sol mais sur un voilier en mer et volez pour explorer les paysages. Nos dresseurs de drones vous donnent rendez-vous à bord d’un voilier spacieux et confortable, pour partager leur passion et vous procurer des sensations inédites. Comment cela se déroule t’il ? Vous appareillez à bord de notre voilier, équipé d’un masque immersif et survolerez des coins insoupçonnés du littoral, découvrant des points de vue spectaculaires. **Un vol en immersion** c’est lorsque la vidéo du vol est retransmise directement sur votre casque/lunette (le masque), le drone est piloté à l’aide des images qui vous sont retransmises. Muni d’un casque sur les yeux relié au drone, l’effet est à la hauteur des attentes puisque le littoral vous apparaît en version aérienne, comme peu ont la chance de le voir. Contrairement à la réalité virtuelle, qui est la simulation numérique d’un environnement par un ordinateur permettant à une personne de vivre une expérience dans un monde totalement artificiel à l’aide d’un casque VR, nos pilotes à bord d’un voilier vont vous mettre en situation de visite immersive dans le réel des paysages, au dessus de la Grande Bleue. [Loin de la vision classique du tourisme, conjuguez le plaisir de naviguer en voilier tout en contemplant le mode d’en haut.](https://www.my-sail.net/sea-sail-drone-tour-en-voilier/)

Marseille Port de la Pointe Rouge 13008 Marseille



