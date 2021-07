SEA, FOREST AND SUN Gîte de l’aigaïl, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Saint-Sauvant.

SEA, FOREST AND SUN

du lundi 12 juillet au vendredi 16 juillet à Gîte de l’aigaïl

Le centre social et culturel d’ozon est une association reconnue d’éducation populaire, bénéficiant d’un agrément Centre Social (CAF). Le CSC est soutenu par la Ville de Châtellerault et s’attache à animer le quartier d’Ozon. Il a pour but de créer du lien social au sein de la population, de favoriser la participation des habitants mais aussi de structurer leur temps de loisirs. Le CSC assure également une mission de veille sociale et d’accompagnement de la vie associative. L’association dispose d’une structure et de personnels pour la réalisation de son projet associatif qui répond aux objectifs suivants: encourager la participation des habitants – Rrenforcer la cohésion sociale sur le quartier – Accompagner les parcours de la vie – Promouvoir les actions du centre social et culturel. Ce séjour se déroulera au sein du Gîte de l’Aigail dans la ville de Saint-Sauvant (86600). Nous proposons, à l’attention de sept jeunes entre 12-14 ans, un panel d’activités diverses et variées faisant appel aux compétences des jeunes tout en permettant d’en développer de nouvelles. Le cadre calme et boisé sera propice pour créer du lien entre les jeunes, cela favorisera la cohésion de groupe, la solidarité mais également la vie en collectivité. Idéalement, nous souhaitons développer comme thématique, par le projet pédagogique mis en place, la culture, l’éducation artistiquee et culturelle en valorisant et permettant de souligner le côté apprenant, de certains moments durant le séjour, toujours en lien avec les apprentissage des savoirs fondamentaux développés par l’Education Nationale qui sont, lire, écrire, compter et respecter autrui. Le séjour sera encadré par deux animateurs, diplômés du BAFA. Ils ont tout deux pour habitude d’encadrer des jeunes depuis maintenant quelques années. Durant les temps consacrés au développement pédagogies et à l’approfondissement des apprentissages, ils seront encadrés par des professionnels sur les temps d’activités éxterieures. Ce séjour s’inscrit dans le projet éducatif du CSC. Il tient compte de la nécessité de proposer aux jeunes issus du quartier de la Plaine d’Ozon des activités adaptées à leurs besoins et notamment celui de partir en vacances après une période de confinement et de couvre-feu tout en répondant à leurs besoins psychologiques et cognitifs en tout sécurité. Le séjour propose une thématique d’activité dominante qui est la découverte des arts, de la culture et des activités physiques et sportives différentes de celles que les jeunes peuvent connaître..

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Gîte de l’aigaïl 5, rue du temple 86600 SAINT-SAUVANT Saint-Sauvant Les Molles Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T09:00:00 2021-07-12T18:00:00;2021-07-13T09:00:00 2021-07-13T18:00:00;2021-07-14T09:00:00 2021-07-14T18:00:00;2021-07-15T09:00:00 2021-07-15T18:00:00;2021-07-16T09:00:00 2021-07-16T18:00:00