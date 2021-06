Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier Sea and Sun Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

Sea and Sun Montpellier, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Montpellier. Sea and Sun

du lundi 19 juillet au dimanche 22 août à Montpellier

5 séjours de 7 jours du 19 juillet au 22 août 2021 Dans un cadre verdoyant, le site permet de pratiquer différents types d’activités dans des environnements variés ; nature, rivière, mer et ville. Au programme : Accrobranche, randonnée pédestre, baignade en mer, jeux de plage, visite d’un parc zoologique, olympiades etc.

510 € Transport inclus

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Montpellier Montpellier Montpellier Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T08:30:00 2021-07-19T23:30:00;2021-07-20T08:30:00 2021-07-20T23:30:00;2021-07-21T08:30:00 2021-07-21T23:30:00;2021-07-22T08:30:00 2021-07-22T23:30:00;2021-07-23T08:30:00 2021-07-23T23:30:00;2021-07-24T08:30:00 2021-07-24T23:30:00;2021-07-25T08:30:00 2021-07-25T23:30:00;2021-07-26T08:30:00 2021-07-26T23:30:00;2021-07-27T08:30:00 2021-07-27T23:30:00;2021-07-28T08:30:00 2021-07-28T23:30:00;2021-07-29T08:30:00 2021-07-29T23:30:00;2021-07-30T08:30:00 2021-07-30T23:30:00;2021-07-31T08:30:00 2021-07-31T23:30:00;2021-08-01T08:30:00 2021-08-01T23:30:00;2021-08-02T08:30:00 2021-08-02T23:30:00;2021-08-03T08:30:00 2021-08-03T23:30:00;2021-08-04T08:30:00 2021-08-04T23:30:00;2021-08-05T08:30:00 2021-08-05T23:30:00;2021-08-06T08:30:00 2021-08-06T23:30:00;2021-08-07T08:30:00 2021-08-07T23:30:00;2021-08-08T08:30:00 2021-08-08T23:30:00;2021-08-09T08:30:00 2021-08-09T23:30:00;2021-08-10T08:30:00 2021-08-10T23:30:00;2021-08-11T08:30:00 2021-08-11T23:30:00;2021-08-12T08:30:00 2021-08-12T23:30:00;2021-08-13T08:30:00 2021-08-13T23:30:00;2021-08-14T08:30:00 2021-08-14T23:30:00;2021-08-15T08:30:00 2021-08-15T23:30:00;2021-08-16T08:30:00 2021-08-16T23:30:00;2021-08-17T08:30:00 2021-08-17T23:30:00;2021-08-18T08:30:00 2021-08-18T23:30:00;2021-08-19T08:30:00 2021-08-19T23:30:00;2021-08-20T08:30:00 2021-08-20T23:30:00;2021-08-21T08:30:00 2021-08-21T23:30:00;2021-08-22T08:30:00 2021-08-22T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Étiquettes évènement : Autres Lieu Montpellier Adresse Montpellier Ville Montpellier lieuville Montpellier Montpellier