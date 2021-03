Genève Autre lieu Genève «Se visibiliser. Pour un usage féministe des données de violences dans l’espace public» Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

«Se visibiliser. Pour un usage féministe des données de violences dans l’espace public» Autre lieu, 3 mars 2021-3 mars 2021, Genève. «Se visibiliser. Pour un usage féministe des données de violences dans l’espace public»

Autre lieu, le mercredi 3 mars à 19:00

Intervenant-e-x-s: Karine Duplan, maitre-assistante à la Faculté des sciences de la société de l’Université de Genève, et membre du groupe géographie féministe suisse;

Max Felder, co-fondateur de EyesUp App;

Kalpana Viswanath, fondatrice de My SafetiPin App.

Modératrice: Paola Antognini, de l’association Viol-Secours. Cet événement sera retransmis en direct en ligne sur la page Facebook Égalité & Diversité dans la ville et celle des Bibliothèques municipales.

Gratuit

«Se visibiliser. Pour un usage féministe des données de violences dans l’espace public». Les nombres ne parlent pas d’eux mêmes. Qui utilise ces données et comment? Qui les classifie, les fait parler? Autre lieu Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-03T19:00:00 2021-03-03T20:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève