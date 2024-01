Se vaincre soi-même ? Collège des Bernardins Paris, jeudi 29 février 2024.

Se vaincre soi-même ? A l’occasion des Jeux olympiques 2024, le Collège des Bernardins vous propose une réflexion autour du corps. Vecteur de notre vie terrestre et au cœur de la promesse de résurrection, le corps est c… Jeudi 29 février, 18h30 Collège des Bernardins

2024-02-29T18:30:00+01:00 – 2024-02-29T20:00:00+01:00

Fin : 2024-02-29T18:30:00+01:00 – 2024-02-29T20:00:00+01:00

Par Charlotte Seince

Atteinte d’une maladie auto inflammatoire depuis sa naissance, la cryopyrinopathie, Charlotte Seince, 38 ans, a publié Le prix de la jubilation (éd. Artège) en avril 2023.

Elle partage dans ses écrits et conférences ses combats ainsi que les lignes de force de son itinéraire spirituel l’acceptation de ses limites, le consentement, la grâce de l’instant présent, le regard lucide sur la mort, le désir du ciel.

Elle aborde sans détour son expérience en milieu hospitalier, les considérations sur la fin de vie, la recherche médicale, le poids financier de sa maladie sur la Sécurité sociale, et le respect des principes fondamentaux de la société. Avec sensibilité, Charlotte Seince propose une réflexion à la fois spirituelle et sociétale sur le corps, abordant des questions cruciales et dévoilant la clé de cette jubilation.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France

