Se soigner par les élixirs et huiles essentielles

2022-06-11 – 2022-06-11

Les élixirs floraux sont des solutions naturelles et végétales s’adressant à nos états émotionnels perturbés. Ils potentialisent notre capacité de transformation, permettent un rééquilibrage et une harmonisation intérieure pour un mieux-être global. En mettant au point cette thérapeutique florale, le Dr Edward Bach a légué un procédé de fabrication à l’humanité.



Aujourd’hui, de nouveaux élixirs sont élaborés à travers tous les continents.



Les élixirs contemporains et les composés floraux nous interrogent sur des thèmes actuels : bien-être physique, confiance, créativité, protection courage, sexualité, communication. Ils accompagnent le changement à toutes les étapes et les grands passages de la vie : enfance, adolescence, parentalité, vie active, maturité, féminin… Ils apportent des qualités sur les plans physique, psycho-émotionnel, affectif, énergétique et spirituel, permettant une évolution consciente de nos comportements et un épanouissement personnel en accord avec notre environnement humain, social et naturel pour exprimer le meilleur de nous-même.



Le laboratoire DEVA propose d’offrir un produit présenté dans le contenu de la conférence. Conférence animée par Eva STRABONI, flori-thérapeute.



Par Eva Straboni et L’atelier de la Lanterne.

Des fleurs de Bach aux élixirs contemporains, une méthode naturelle d’harmonisation émotionnelle pour le quotidien et les moments-clés de l’existence.

