SE SOIGNER AVEC LES PLANTES Mèze, mercredi 17 avril 2024.

SE SOIGNER AVEC LES PLANTES Mèze Hérault

GRATUIT modalité de participation sur notre site internet http://domainederestinclieres.herault.fr

SE SOIGNER AVEC LES PLANTES

Le 17/04/2024 de 14h à 17h

à Meze tout public

sans inscription

Animation proposée par LES SECRETS DE LA NATURE

Présentation des plantes de notre territoire avec atelier sur les infusions de plantes et dégustation .

Cette animation, vous est proposée dans le cadre du programme d’animation et de découverte de l’environnement Hérault Nature , partenariat entre le Département de l’Hérault et le réseau COOPERE 34. L’Hérault est à vous, profitez-en !

Découvrez le Domaine de Restinclières Prades -le-Lez

LES + DU DOMAINE DE RESTINCLIERES

– 240 hectares d’Espaces Naturel Sensible (ENS)

– Ouverture 7j/7

– Parking gratuit

– Aire de jeux

– Aires de pique-nique

– Divers sentiers de randonnées et de balades

– Accès libre et gratuit à tous les équipements

– Des animations toute l’année .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17 14:00:00

fin : 2024-04-17 17:00:00

Mèze 34140 Hérault Occitanie domainederestinclieres@herault.fr

L’événement SE SOIGNER AVEC LES PLANTES Mèze a été mis à jour le 2024-03-15 par RESTINCLIERES