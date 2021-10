Se résoudre dans le vide – Marika Rizzi AMD XXeme, 25 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 25 novembre 2021

de 20h à 21h

Le vendredi 26 novembre 2021

de 20h à 21h

payant

Deux femmes avancent à la lisière d’un cercle lumineux. Le duo explore la notion de marges, ici celles de l’espace, de la lumière et des corps pour entrevoir, en creux, un lieu d’accueil, de rencontre et de sororité.

Transitant par les principes du contact-improvisation, Marika Rizzi donne à voir dans l’action du soutien réciproque une puissance plus qu’un vertige. Décentrer, dé-hiérarchiser, suspendre, sont autant d’attitudes chorégraphiques que Se résoudre dans le vide invite à questionner pour étudier les mouvements de dérive du regard, du geste, ou des attentes.

Soirée partagée avec Les Prouesses de l’échec de Sylvain Ollivier

Parallèlement à son activité d’interprète (F.Ruckert, O.Duboc …) MARIKA RIZZI s’intéresse aux pratiques somatiques, à la composition instantanée et au contact-improvisation. Son travail se fonde sur ces démarches de recherche laissant émerger l’écriture gestuelle à partir d’états d’attention.

Distribution

Conception et chorégraphie Marika Rizzi / Recherche et interprétation Magali Albespy et Marika Rizzi / Lumières Geoffrey Sorgius / Accompagnement vocal et composition Martin Moulin / Chanteur Renaud Mascret

Crédits

Production : Les Moulins de Paillard, Poncé sur le Loir / Coproduction : SPONTé / Soutiens : État – Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) des Pays de la Loire, Théâtre du Marché aux Grains, AFA, Bouxwiller, Le Regard du Cygne. CN D Pantin, dans le cadre de la mise à disposition des studios, La Ménagerie de Verre dans le cadre du Studiolab, l’Atelier de Paris / Centre de développement chorégraphique CDCN, dans le cadre de prêt de studios.

Spectacles -> Danse

AMD XXeme 210, Rue De Belleville Paris 75020

7bis, 11 : Place des Fêtes (213m) 11 : Télégraphe (248m) 20 : Pixérécourt



Contact :Le Regard du Cygne 0143585593 #4 info@leregarducygne.com https://www.leregarducygne.com/ https://www.facebook.com/leregarducygne/ 0143585593 info@leregarducygne.com

