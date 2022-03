Se réparer de la position assise prolongée, 18 mars 2022, .

Date et horaire exacts : Le mercredi 30 mars 2022

de 20h00 à 22h00

Le vendredi 18 mars 2022

de 10h00 à 12h00

payant

Aicha Mahjoubi fait partie de la première génération de salariés du digital qui se retrouve handicapée à cause de la position assise prolongée. Elle partage toutes les solutions possibles à connaître à l’avance afin d’éviter les pires conséquences les plus invalidantes, notamment passés 40 ans.

Aicha Mahjoubi, ex-chef de projets numériques propose deux initiatives à l’attention des salariés, des indépendants et des étudiants qui travaillent des heures assis derrière un écran. Coach de crossfit de 46 ans, elle décide aujourd’hui de partager ses connaissances pour une meilleure prévention des TMS (troubles musculo-squelettiques) et des handicaps graves consécutifs à la position assise prolongée derrière le poste informatique. Des conférences et une initiation-découverte d’exercices occessibles à tous seront proposés dès la mi-mars.

Loisirs, travail de bureau, repos : dans le monde occidental tout est basé sur la position assise. Le télétravail explosant depuis 2020, les salariés sur poste informatique restent toujours très mal informés des conséquences graves de mauvaises postures continues, notamment sur les situations limitantes de mobilité qui vont s’accumuler après 40 ans, et ce jusqu’à l’invalidité si rien n’est fait avant.

2 dates de conférence en ligne :

– Vendredi 18 Mars 2022 à 10h

– Mercredi 30 mars 2022 à 20h

Tarif dès 6€ – durée 2 heures avec questions réponses

Inscription obligatoire – Le lien de la conférence sera donné après inscription.

Contact : aicha@forever-fit.fr https://forever-fit.fr

Conférence

Date complète :

