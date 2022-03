Se relier au vivant Barr, 9 avril 2022, Barr.

Se relier au vivant Barr

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-09 16:00:00

Barr Bas-Rhin

EUR Un Conte-atelier créé par Charlotte Schwartz (éco-psychothérapeute), à l’attention des enfants (à partir de 6 ans) et de leurs parents. Une invitation ludique et sensorielle pour ouvrir un dialogue intergénérationnel autour du lien au vivant. Au fil de l’histoire, nous explorerons par le corps et la créativité les grandes thématiques abordées par le conte : dessin, land-art, mouvement, cercles d’échanges, relaxation… De chapitre en chapitre chacun vivra à sa façon et dans le partage son aventure au côté de Benji, comme un voyage initiatique.

Une invitation ludique et sensorielle pour ouvrir un dialogue intergénérationnel autour du lien au vivant.

+33 3 88 85 84 86

Un Conte-atelier créé par Charlotte Schwartz (éco-psychothérapeute), à l’attention des enfants (à partir de 6 ans) et de leurs parents. Une invitation ludique et sensorielle pour ouvrir un dialogue intergénérationnel autour du lien au vivant. Au fil de l’histoire, nous explorerons par le corps et la créativité les grandes thématiques abordées par le conte : dessin, land-art, mouvement, cercles d’échanges, relaxation… De chapitre en chapitre chacun vivra à sa façon et dans le partage son aventure au côté de Benji, comme un voyage initiatique.

Barr

dernière mise à jour : 2022-03-18 par