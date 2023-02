Se relier à soi par l’hypnose rue de l’église Le Bizot Le Bizot Catégories d’Évènement: Doubs

2023-03-03

Doubs Le Bizot Première séance d’une série de dix pour travailler sur soi, apprendre à s’aimer, se libérer de certaines croyances. Participation libre. Réservation obligatoire. maud.tiberti@gmail.com rue de l’église L’écolette Le Bizot

