Les complicités 2023 ! 5 – 28 juin se référer au programme

Les élèves du conservatoire et ceux des écoles ayant bénéficiés d’un parcours d’Education Artistique et Culturelle, sont impatients de vous faire découvrir les réalisations des projets menés cette année.

De la danse, du théâtre, de la musique, autant de beaux spectacles qui sauront ravir vos yeux et vos oreilles !

C’est l’occasion pour les amateurs, de rencontrer des artistes professionnels et de partager avec eux une expérience unique. Concerts, expositions, danse, théâtre, cirque… des propositions variées pour tous les publics !

N’oubliez pas de réserver vos places et de venir les récupérer à l’accueil général aux horaires d’ouverture du Quai des arts.

