se reconnecter à soi, se relier à nos sens pour un mieux être Olivet Olivet, samedi 6 avril 2024.

se reconnecter à soi, se relier à nos sens pour un mieux être Venez assister à cette conférence animée sur Olivet aussi accessible ensuite en rediffusion sur un lien privé! Vous allez découvrir comment se connecter à soi à nos sens pour un mieux être profond ! Samedi 6 avril, 14h30 Olivet uniquement sur inscription pour recevoir les infos du lieu précis de la salle sur Olivet adhérent 15 euros et non adhérents 20 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T14:30:00+02:00 – 2024-04-06T15:30:00+02:00

Fin : 2024-04-06T14:30:00+02:00 – 2024-04-06T15:30:00+02:00

Cette conférence animée avec humour va vous apporter des clés de libérations émotionnelles vous permettant de vous relier à vous à vos sens pour un profond mieux être! C’est l’occasion de passer un moment ludique et instructif à la fois! Venez en profiter pour adhérer aussi à l’ asso mieux être et bénéficier des tarifs préférentiels pour les conférences mais aussi les ateliers de ressourcement! Et si vous n’ avez pas encore pu tester une séance individuelle découverte offerte aux personnes motivées , contactez Florence BARET LARCHER experte en santé émotionnelle et retrouver des infos précieuses sur l’ humanithérape sur ce lien sécurisé et cliquez ici https://aloesperance.com/

Olivet rue du général de gaulle olivet Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/asso-mieux-etre/evenements/se-reconnecter-a-soi-se-relier-a-nos-sens-pour-un-lieux-etre »}] [{« link »: « https://aloesperance.com/ »}]

mieux être confiance en soi