Un week-end en deux temps, avec plusieurs propositions, à vivre au choix : l’une des deux journées ou l’ensemble du week-end. Session “Se réconcilier avec la mort” ————————————- ### Samedi 23 octobre **de 9h à 17h** En présence de Christian de Cacqueray , directeur du Service Catholique des Funérailles . Une session d’une journée pour 1 parcours en 3 temps : – Le déni de la mort et la place des rites – L’importance des deuils de nos vies – Le sens chrétien de la résurrection Cette session s’adresse à tous, mais plus particulièrement aux personnes engagées dans l’accompagnement des personnes confrontées à la mort : deuil, fin de vie … **Renseignements :** se-reconcilieraveclamort@s-c-f.org / Tel : 04 94 01 70 95 lnscription : [[www.se-reconcilier-avec-la-mort.org](www.se-reconcilier-avec-la-mort.org)](www.se-reconcilier-avec-la-mort.org) Frais : 12€ pour le repas + participation libre ### [**Télécharger le tract**](https://nd-de-graces.com/wp-content/uploads/2021/09/Flyer-special-Session-Se-reconcilier2021.pdf) _Si vous le souhaitez, vous pouvez rester diner et dormir à Cotignac le samedi soir !_ _Il vous suffit pour cela de contacter Véronique avant le 10 octobre dernier délai. : par mail de préférence à [foyer@n-d-de-graces.com](mailto:foyer@n-d-de-graces.com)_ _Ou au 07 75 2.1 84 49_ Pèlerinage avec St Joseph, “Patron de la bonne mort” —————————————————- ### Dimanche 24 octobre **9h :** accueil des participants **9h30-10h45 :** conférence donnée par le père Jean-Noël Dol (Vicaire Général du Diocèse de Fréjus-Toulon) **11h-12h30 :** messe **12H30-14h :** repas tiré du sac **14h-15h30 :** marche vers saint Joseph du Bessillon animée par la Communauté des Soeurs Pauvres de Jésus-Christ **15h30-16h30 :** démarche à Saint Joseph **16h30-17h30 :** retour en récitant un chapelet Un week-end avec Saint Joseph, patron de la bonne mort, en deux temps, une session puis une journée de pèlerinage, pour se réconcilier avec la mort Cotignac – Sanctuaire Notre-Dame de Grâces Sanctuaire Notre-Dame de Grâces, Chemin Notre-Dame 83570 Cotignac Cotignac Var

