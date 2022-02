Se procurer un composteur – permanence à la Valorétrie – avril 2022 La Valorétrie, 5 avril 2022, Montaigu-Vendée.

Composter vos déchets ——————— ### Les déchets pour le composteur **Déchets de jardin et de cuisine** * Tontes de pelouse, branchages, petites tailles de haies, écorces, fleurs et plantes fanées, feuilles mortes… * Épluchures de fruits et de légumes, coquilles d’œufs, marc et filtres de café, sachets de thé ou tisane, restes de repas, cendres, essuie-tout, papier journal… **Les avantages du compostage** * Réduction de la quantité de déchets mis dans le conteneur * Réduction des odeurs provenant du bac * Recyclage et production d’un compost pour votre potager et vos jardinières ### Se procurer un composteur Terres de Montaigu propose des composteurs et des bio-seaux à la vente lors d’une permanence, chaque mois à la Valorétrie (lieu-dit la Motte – Boufféré à Montaigu-Vendée). **Les composteurs proposés (emprise au sol +/- 1m2) :** * En bois petit modèle (365 litres) : 22 € grand modèle (565 litres) : 25 € * En plastique petit modèle (400 litres) : 20 € grand modèle (600 litres) : 25 € * Le bio-seau de 10 litres pour la cuisine : 2 € * Le bio-bac de 25 litres : 5 €.

Sur inscription préalable.

La Valorétrie lieu-dit la Motte, Boufféré, Montaigu-Vendée



