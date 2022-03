“Se préparer au grand oral” par Sandrine Antoine, coach Succefull Act Anglet Anglet Catégories d’évènement: Anglet

"Se préparer au grand oral" par Sandrine Antoine, coach Succefull Act
Bibliothèque Quintaou, Anglet
30 avril 2022

Que ce soit pour l'épreuve orale de soutenance du brevet, du Grand Oral du bac ou pour les concours d'entrée, parler de vous et de vos projets n'est pas un exercice facile.

