du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre

Se nourrir, se vétir, se chausser à la découverte des artisans qui permettaient la transformation du blé noir pour préparer bouillie ou galette, du sabotier qui chaussait les pieds du monde rural avant l’arrivée des bottes en caoutchouc, du cordonnier travaillant le cuir pour confectionner chaussures, galoches ou même chaussures orthopédiques.

Adultes, 3€ / de 12 à 18 ans, 1€ / moins de 12 ans, gratuit.

Visite du musée de l’outil et des métiers de Tinténiac. Le magasin à grains – Musée de l’Outil et des Métiers – Tinténiac 5, quai de la Donac, 35190, Tinténiac Tinténiac quai de la Donac Ille-et-Vilaine

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:30:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T18:30:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:30:00

