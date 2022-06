Se mobiliser à Paris pendant la guerre d’Algérie, une journée d’étude du Comité d’histoire de la Ville de Paris Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris, 22 juin 2022, Paris.

Le mercredi 22 juin 2022

de 10h00 à 17h00

. gratuit

2022 est marquée par la célébration du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie après 132 ans de colonisation française et 8 ans de guerre. Ce conflit ne s’est pas seulement déroulé sur le territoire algérien. Dès l’entre-deux-guerres, la présence de nombreux colonisés, l’influence des milieux intellectuels et étudiants, la centralité politique et médiatique, ont fait de Paris, un foyer de dénonciation du colonialisme. Dans les années 1950, les débats quant à la question coloniale s’intensifient et l’effervescence contestatrice s’amplifie parmi les Algériens et parmi les intellectuels et les organisations ouvrières. Cette journée d’étude a pour projet d’évoquer les formes de cette contestation dans la capitale de l’Empire.

10h-10h15 : Introduction

10h15-10h45 : Pascal Blanchard (Université de Lausanne, groupe de recherche ACHAC), Images de fin d’empire ! Les dernières heures de la propagande coloniale

10h45-11h15 : Jean-François Sirinelli (Sciences-Po Paris), Intellectuels en guerre d’Algérie

11h15-11h45 : Alain Ruscio (historien), Classe ouvrière et anticolonialisme : engagements et limites (le cas de la guerre d’Algérie)

11H45-12H15 : Marion Boulestreau (Ciné-Archives, fonds audiovisuel du PCF et du mouvement ouvrier), Quelques traces de l’opposition à la guerre d’Algérie en France dans les fonds d’archives audiovisuelles du PCF (1954-1962)

12h15-12h25 : échanges avec la salle

14h15- 14h45 : Alain Monchablon (groupe d’études et recherche sur les mouvements étudiants Étudiants : des mobilisations antagoniques

14h45-15h15 : Danielle Tartakowsky (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis), La guerre avant la guerre : la manifestation du 14 juillet 1953

15h15-15h30 : Présentation de l’exposition virtuelle Il y a 60 ans, la manifestation de Charonne

15h30-16h : Emmanuel Blanchard (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines) : Le 17 octobre 1961 : une mobilisation indépendantiste, un massacre crépusculaire

16h-16h20 : Questions et conclusion

Petit Palais – Musée des beaux-arts de la Ville de Paris 2 avenue Winston-Churchill 75008 Paris

