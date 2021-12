SE METTRE À L’ÉCOUTE DE SES TALENTS Collège des Bernardins, 16 février 2022, Paris.

SE METTRE À L’ÉCOUTE DE SES TALENTS

Collège des Bernardins, le mercredi 16 février 2022 à 17:00

Une conférence illustrée par des textes de slam poétiques pour découvrir comment se mettre à l’écoute de ses talents ! Comment prendre conscience de sa propre valeur et de ses talents ? Avec le slameur professionnel Olivier Tonnelier dit « Eurêka », découvrez les 10 clés concrètes pour oser vous mettre à l’écoute de vos talents ! Une conférence illustrée par de nombreux textes de slam poétiques et touchants sur la thématique de la confiance en soi. Les conférences slamées, qu’est-ce que c’est ? Avec simplicité et humour, le slameur professionnel Olivier Tonnelier dit « Eurêka », vous raconte comment il a osé écouter sa petite voix intérieure et quitté son ancien métier de journaliste au sein d’un média chrétien (RCF Radio) pour vivre à plein temps de sa passion pour le slam. À travers ce récit, il vous donne 10 clés concrètes pour oser à votre tour vous mettre à l’écoute de vos talents et discerner sur votre orientation scolaire ou professionnelle, sans vous laisser freiner par la peur d’échouer ou le regard des autres ! Des clés illustrées par de nombreux textes de slam poétiques et touchants sur la thématique de la confiance en soi. Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/se-mettre-lecoute-de-ses-talents

Le Jeune public au Collège des Bernardins.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-16T17:00:00 2022-02-16T19:00:00