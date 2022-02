SE MÉFIER DES EAUX QUI DORMENT Machecoul-Saint-Même Machecoul-Saint-Même Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

SE MÉFIER DES EAUX QUI DORMENT Machecoul-Saint-Même, 28 avril 2022, Machecoul-Saint-Même. Espace de Retz 14 Rue de la Taillée

2022-04-28 20:00:00

Machecoul-Saint-Même Loire-Atlantique Avec cette nouvelle création, le chorégraphe Yvann Alexandre imagine un lointain Lac des cygnes. Dans le clair-obscur d’une forêt amazonienne, emporté par un tourbillon d’ambiguïtés, les danseurs signent une grande réinterprétation de cette pièce de répertoire.

Le lointain « Lac des cygnes » https://www.saison-culturelle-machecoul.fr/

Plus d'infos: www.cieyvannalexandre.com

