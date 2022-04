Se méfier des eaux qui dorment – Cie Yvann Alexandre – Ça va arriver près de chez vous Onyx Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Se méfier des eaux qui dorment – Cie Yvann Alexandre – Ça va arriver près de chez vous Onyx, 30 avril 2022, Saint-Herblain. 2022-04-30

Horaire : 20:30 21:30

Danse. "Qui sommes-nous, empêchés dans un corps d'oiseau sans possibilité d'envol ?" Avec cette nouvelle création, le chorégraphe Yvann Alexandre imagine un lointain Lac des "signes", un territoire d'ambiguïtés qui convoque les notions d'enfermement et d'affranchissement. Dans une atmosphère claire-obscure peuplée de sons évoquant la densité d'une forêt Amazone, des corps se laissent traverser d'états-fleuves. Comme emportés par le courant, chacun des interprètes vient défendre la vision d'une oeuvre de résistance et de résilience. C'est le désir urgent de peau qui fait loi, l'arbalète qui traverse et sidère. Et l'écho d'un Lac dans la chair. Conception et chorégraphie : Yvann AlexandreInterprètes : Lucile Cartreau, Alexis Hedouin, Louis Nam Le Van Ho, Théo Marion-Wuillemin, Félix Maurin, Lucas Réal, Marie Viennot, Fabrizio Clemente Durée : 1hPublic : à partir de 10 ans Dans le cadre du Ça va arriver près de chez vous + avant le spectacle – à 19h15 – Coaching du spectateur : Focus sur l'œuvre classique "Le lac des cygnes" qui a inspiré Yvann Alexandre… Durée 45 min. – Accès gratuit – En savoir +

