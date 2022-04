Se méfier des eaux qui dorment – Cie Yvan Alexandre Théâtre ONYX Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Se méfier des eaux qui dorment – Cie Yvan Alexandre Théâtre ONYX, 30 avril 2022, Saint-Herblain. Se méfier des eaux qui dorment – Cie Yvan Alexandre

Théâtre ONYX, le samedi 30 avril à 20:30

Avec cette nouvelle création, le chorégraphe Yvann Alexandre imagine un lointain Lac des « signes », un territoire d’ambiguïtés qui convoque les notions d’enfermement et d’affranchissement.

5€ / 10€ / 15€ / 20€

« Qui sommes-nous, empêchés dans un corps d'oiseau sans possibilité d'envol ? ».

2022-04-30T20:30:00 2022-04-30T21:00:00

