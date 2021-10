Laval Le Théâtre Laval, Mayenne Se méfier des eaux qui dorment · Cie Yvann Alexandre Le Théâtre Laval Catégories d’évènement: Laval

le jeudi 3 février 2022 à 20:30

Longtemps fasciné par Le Lac des cygnes, Yvann Alexandre a décidé de confronter son imaginaire au chef-d’œuvre de Tchaïkovski. Déconstruire avec harmonie des séquences chorégraphiques légendaires : tel est ici l’enjeu d’une relecture qui devient pure création en soi, affranchie du livret original de Vladimir Begitchev. C’est un territoire d’ambiguïtés et de passions sombres que ce “lac des signes” pour huit interprètes, déployant une géométrie précise des espaces autant qu’une liberté des trajectoires. La beauté des corps et des mouvements mimétiques se déploie sur une partition qui est, elle aussi, une recréation : mariage inédit entre Tchaïkovski, musiques contemporaines et captations de sons de la nature en Amazonie. Splendide et déroutant.

15€ · 10€ · 6€

Quand les audaces de la danse contemporaine bousculent brillamment un grand ballet du répertoire. Le Théâtre 34 Rue de la Paix, laval Laval Mayenne

