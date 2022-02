Se libérer de la Culpabilité LAB01 – Living Lab, 22 octobre 2022, Ambérieu-en-Bugey.

Se libérer de la Culpabilité

du samedi 22 octobre au dimanche 23 octobre à LAB01 – Living Lab

Vous vous sentez souvent coupable de vos choix, de vos erreurs, de vos oublis, du manque d’anticipation ? Vous ressentez régulièrement de la culpabilité lorsque votre comportement n’est pas conforme à ce à quoi vous aspirez vivre ? Vos pensées se bousculent et ressassent sans arrêt des évènements passés ? Rejoignez-nous pour ce troisième cycle de formation de deux jours lors duquel vous transcenderez cette émotion, source d’anxiété, d’inconfort et de charge mentale. [https://www.communiquer-en-conscience.org/post/la-culpabilit%C3%A9-le-sentiment-sonnette-d-alarme](https://www.communiquer-en-conscience.org/post/la-culpabilit%C3%A9-le-sentiment-sonnette-d-alarme) Sur la base d’apports théoriques et de mises en situation en groupe, vous acquérez : • Une plus grande compréhension du sentiment de culpabilité + les axes qui permettent de le repérer • Une meilleure connaissance de vos injonctions personnelles de type « je dois » « il faut » « j’aurais dû »‘ • Une méthode « reproductible en autonomie » permettant de transformer la culpabilité en force motrice • Une approche de dépolarisation émotionnelle cognitive (complémentaire à la première) permettant de transcender ce sentiment. Vous ferez l’expérience à l’issue de la formation de plus de légèreté avec vous-même, plus d’équilibre émotionnel, une plus grande aisance sociale, ainsi qu’un plus fort niveau de résilience. [https://www.communiquer-en-conscience.org/se-lib%C3%A9rer-de-la-culpabilit%C3%A9-1](https://www.communiquer-en-conscience.org/se-lib%C3%A9rer-de-la-culpabilit%C3%A9-1)

190€TTC le WE

LAB01 – Living Lab 46 rue gustave Noblemaire, Ambérieu-en-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain



