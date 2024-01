Se lever et bouger plus pour notre santé Auditorium Rennes, mardi 20 février 2024.

Événement des Champs Libres Mardi 20 février, 20h30 1

Du 2024-02-20 20:30 au 2024-02-20 22:30.

Lauréat du prix Jean Bernard 2022, le professeur François Carré est cardiologue et médecin du sport spécialiste de l’activité physique adaptée. Il exerce dans le service de médecine du sport au CHU de Rennes et poursuit ses recherches à l’Inserm et l’Université de Rennes. Il se bat contre ces fléaux que sont la sédentarité et l’inactivité physique, ou comme il le nomme « l’addiction à la chaise », particulièrement chez les plus jeunes.

Auditorium Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine