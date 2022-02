Se lancer en micro-entreprise Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 28 septembre 2021 au jeudi 10 mars

Appréhendez le fonctionnement du régime « micro-entreprise » : choix du statut et du régime les plus adaptés à votre projet – découverte des règles de base pour gérer au mieux votre activité – tenue de comptabilité (obligatoire), chiffre d’affaires et cotisations sociales – dépassement du chiffre d’affaires et conséquences, compréhension du mécanisme de la TVA, des obligations liées à la protection sociale… Atelier en visio.

gratuit

14h30-16h30 [VISIO]

gratuit

