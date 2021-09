Paris En ligne Paris Se lancer dans l’entrepreneuriat culturel En ligne Paris Catégorie d’évènement: Paris

En ligne, le jeudi 7 octobre à 18:00

Vous avez envie de vous lancer dans l’entrepreneuriat culturel mais vous ne savez pas trop par où commencer ? → Venez à la rencontre d’Alix Martet, co-fondatrice de [Omnia Culture](https://omniaculture.fr/) ! Elle vous racontera son expérience, les choix qu’elle a fait, ses facilités et ses échecs. Elle sera accompagnée de Laurane Boullay, chargée de mission au sein du Pépite CréaJ et entrepreneuse, co-fondatrice de [Couleurs Péï](www.couleurspei.fr). Une occasion unique de poser toutes vos questions, que ce soit sur l’entrepreneuriat culturel mais aussi entreprendre quand on est une femme ou tout simplement demander conseil pour votre parcours d’entrepreneur !

Évènement gratuit – sur inscription

2021-10-07T18:00:00 2021-10-07T19:00:00

